Суд по жалобе компании из КНДР на простой парома ManGyongBong во Владивостоке отложен

Арбитражный суд Приморского края в среду вновь отложил судебное заседание по заявлению компании "РосКор" из КНДР, обжалующей действия Владивостокской таможни после истории с запретом на заход северокорейского парома ManGyongBong во Владивосток.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток", Арбитражным судом Приморского края судебное разбирательство по этому делу отложено в связи с необходимостью предоставления дополнительных доказательств. Следующее судебное заседание состоится 3 июля.

В конце мая Арбитражный суд отложил предварительное судебное заседание по этому делу на 20 июня в связи с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица капитана морского порта Владивосток.

Ранее компания "РосКор" - фрахтователь теплохода "ManGyongBong" - обратилась в Арбитражный суд Приморья с жалобой на действия Владивостокской таможни после истории с запретом на заход парома во Владивосток, из-за чего судно простояло на рейде порта около десяти дней, а затем вынуждено было вернуться в северокорейский Раджин.

"РосКор" в суде добивается признания этих действий таможни незаконными, а также пытается обязать таможню не препятствовать заходу судна в порт Владивосток.

Также ранее сообщалось, что в начале февраля парому "ManGyongBong" не разрешили швартовку в порту Владивостока. Капитан северокорейского судна, экипаж которого состоял из 30 граждан КНДР, подавал аварийный сигнал из-за отсутствия на борту топлива и продуктов.

Владивостокская таможня тогда сообщила, что при проверке парома выявлены признаки нарушения резолюции Совета Безопасности ООН о запрете прямых и косвенных поставок продовольственной продукции на судах под флагом КНДР. В результате капитан морского порта и запретил швартовку. Кроме того, по данным Владивостокской таможни, на перевозимый груз был представлен поддельный сертификат.

Оператор заявлял, что на борту легальный товар - корма для животных, которые не попадают под санкции. На судно были доставлены топливо и продукты, 9 февраля теплоход направился из Владивостока в Раджин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]