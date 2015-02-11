Приморский силач Иван Савкин сдвинул поезд весом 162 тонны

Чемпион Дальнего Востока по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике Иван Савкин в среду установил рекорд, сдвинув с места тепловоз и два вагона общим весом 162 тонны. Приморский силач отбуксировал тепловоз ТМ-2 и два вагона на 1 метр 90 см. По словам спортсмена, из-за конструктивных особенностей у тепловоза высокое сопротивление качению, поэтому сдвинуть его было очень тяжело.

"Тепловоз в мире тянули всего три человека. А с вагонами никто, кроме меня не тянул", - сказал И.Савкин.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс", акция прошла на территории цементного завода в приморском городе Спасск-Дальний, за установлением рекорда наблюдали работники предприятия, журналисты.

Ранее приморский пауэрлифтер уже сдвигал с места многотонные аэробус и истребитель Су-27, самолет Ан-2, а также паром, тепловоз, зенитно-ракетный комплекс "Оса", танки Т-34 и Т-54Б, портовый кран.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]