Предприниматели не вправе взимать плату за проход к водному объекту общего пользования - прокуратура

Проблема свободного доступа граждан к водным объектам края с наступлением летнего сезона приобретает особую актуальность.

Как сообщили в прокуратуре Приморского края, поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, за исключением случае, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации.

Использование водных объектов общего пользования осуществляется в соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объектах, утверждаемыми в порядке, определяемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также исходя из устанавливаемых органами местного самоуправления правил использования водных объектов для личных и бытовых нужд на соответствующей территории.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств, а также бесплатно использовать водные объекты общего пользования для личных и бытовых нужд.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров

Одновременно прокуратура разъясняет, что физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица не вправе взимать плату за проход к водному объекту и береговой полосе водных объектов общего пользования.

Несоблюдение условий обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе влечет ответственность по статье 8.12.1 КоАП РФ для граждан до 5 тысяч рублей; для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - до 50 тысяч рублей; для юридических лиц - до 300 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. Деятельность индивидуального предпринимателя может быть приостановлена судом на срок до девяносто суток.

Незаконными являются также требования об уплате денежных средств за проезд на земельные участки и прилегающие водные объекты, являющиеся государственной или муниципальной собственностью, право пользования которыми не передано лицам, взимающим плату.

Ответственность за такие действия наступает по статье 19.1 КоАП РФ (самоуправство) в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей.

По фактам взимания денежных средств за проход граждан к водным объектам и по ограничению проезда транспортных средств следует обращаться с заявлениями в территориальные отделы полиции на соответствующей территориях края.

Прокуратура также обращает внимание, что движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие, образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа для граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от восьми тысяч до двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]