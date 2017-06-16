Анонс на 21 июня
21 июня в 10.00 на Лесном кладбище Владивостока в районе Мемориала жертвам политических репрессий состоится церемония открытия памятника герою Великой Отечественной войны Владимиру Цибульскому.
21 июня в 16.00 во ВГУЭС - фотовыставка Андрея Голобокова «Америка: калейдоскоп культур».
21 июня в 18.00 – Дальневосточный государственный институт искусств (Петра Великого, 3а) – дипломный спектакль «Конец дома Бернарды Альбы» (Федерико Гарсиа Лорка).
21 июня в 19.00 во Владивостоке – Black Chilla (Океанский пр-т, 169) – вечер рубрики «Открытый микрофон» проекта Stand Up Comedy Vladivostok.
21 июня в 19.30 – Библиотека «Бук» (Светланская, 55) – лекция «Знаменитые литераторы во Владивостоке».
21 июня - г. Владивосток, центр уличного баскетбола (ул. Овчинникова, 34) - Чемпионат Приморского края по уличному баскетболу 3х3 среди мужских команд. Начало в 19.00.
21 июня - г. Артем, СТК «Приморское кольцо» - Открытый Чемпионат на прокатных картах «Властелин кольца 2018», 2 этап, летняя сессия.
21 июня – Международный день йоги.
21 июня – Всемирный день гидрографии.
21 июня – Международный день скейтбординга.
21 июня – День кинологических подразделений МВД России (День кинолога).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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