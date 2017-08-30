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"Вести: Приморье": Кедровый король из села Лазо - за что он слывет большим оригиналом

Сколько лет нужно, чтобы разбить на собственных гектарах большой кедровый парк? Сельскому пенсионеру хватило 18-ти. В отличие от сосен, кедры растут долго. Но он уже собирает шишки и с соседями делится ботаническими секретами. Почему же в народе владелец кедровой усадьбы слывет большим оригиналом? Секрет откроем в вечернем выпуске программы «Вести: Приморье». Репортаж Ольги Катренко из таёжного села Лазо смотрите сегодня, в 21.45 на телеканале "Россия-1".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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