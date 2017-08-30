"Вести: Приморье": Кедровый король из села Лазо - за что он слывет большим оригиналом
Сколько лет нужно, чтобы разбить на собственных гектарах большой кедровый парк? Сельскому пенсионеру хватило 18-ти. В отличие от сосен, кедры растут долго. Но он уже собирает шишки и с соседями делится ботаническими секретами. Почему же в народе владелец кедровой усадьбы слывет большим оригиналом? Секрет откроем в вечернем выпуске программы «Вести: Приморье». Репортаж Ольги Катренко из таёжного села Лазо смотрите сегодня, в 21.45 на телеканале "Россия-1".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
18.06.2018 "Вести: Приморье": Владельцы дальневосточных гектаров возрождают заброшенную деревню в Приморье
-
30.05.2018 "Вести: Приморье": В Смоляниново железную дорогу прокладывают прямо по огородам местных жителей
-
20.03.2018 Известный фридайвер Евгений Бутов научил курсантов ТОВВМУ самому главному
-
28.02.2018 «Вести: Приморье»: Почему строящийся мост под Кроуновкой сравнивают с космодромом Восточный?
-
30.08.2017 "Вести Приморье": два жителя Владивостока погибли,спасая тонущих детей
-
11.01.2018 В Лазовском районе Приморья школьники и пенсионеры возрождают кедровый лес
Добавить комментарий