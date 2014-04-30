Вандалы испортили только что окрашенную подземку на Суханова во Владивостоке
Вандалы снова изуродовали стены в свежеокрашенном подземном переходе на Суханова. После ремонта объекта прошло всего пять дней.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, в среду, 20 июня, жители Владивостока, проходившие по подземному переходу на Суханова возле городской Думы, обратили внимание на исписанные уродливыми граффити стены. Черные и желтые надписи здесь оставили вандалы, испортив косметический ремонт, выполненный пять дней назад специалистами муниципального предприятия «Содержание городских территорий».
Как уточнили в пресс-службе мэрии, рабочие будут вынуждены произвести повторную покраску стен подземного перехода. На ремонт администрация Владивостока будет вынуждена изыскать дополнительные средства из городского бюджета.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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