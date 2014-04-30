Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 17:41
  0

Вандалы испортили только что окрашенную подземку на Суханова во Владивостоке

Вандалы испортили только что окрашенную подземку на Суханова во Владивостоке

Фото: Vl.ru

Вандалы снова изуродовали стены в свежеокрашенном подземном переходе на Суханова. После ремонта объекта прошло всего пять дней.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, в среду, 20 июня, жители Владивостока, проходившие по подземному переходу на Суханова возле городской Думы, обратили внимание на исписанные уродливыми граффити стены. Черные и желтые надписи здесь оставили вандалы, испортив косметический ремонт, выполненный пять дней назад специалистами муниципального предприятия «Содержание городских территорий».

Как уточнили в пресс-службе мэрии, рабочие будут вынуждены произвести повторную покраску стен подземного перехода. На ремонт администрация Владивостока будет вынуждена изыскать дополнительные средства из городского бюджета.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря