Госдума одобрила повышение пошлин на регистрацию автомобилей и водительские права
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, повышающий ряд пошлин за государственные услуги. Для автомобилистов подорожают права и регистрация транспорта в ГИБДД.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Drom.ru, получение водительского удостоверения нового образца теперь будет стоить 3000 рублей вместо прежних 2000 рублей. Постановка автомобиля на учет обойдется в 1500 рублей, хотя раньше это стоило 800 рублей. В данном случае речь идет о ситуации, когда нужна только выдача свидетельства о регистрации ТС.
Кроме того, загранпаспорта нового образца с электронным носителем теперь требуют оплаты пошлины в 5000 рублей для взрослых и 2500 рублей – для граждан в возрасте до 14 лет (ранее 3500 и 1500 рублей соответственно).
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«Предлагаемое увеличение размеров госпошлин позволит обеспечить ежегодное поступление доходов в федеральный бюджет на сумму порядка 42,3 млрд рублей», – говорится в пояснительной записке к документу.
Закон вступит в силу через месяц со дня его официального опубликования, после того как его подпишет президент.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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