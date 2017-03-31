Началось восстановление канализационной насосной станции в районе Патрокла

Специалисты «Примводоканала» ведут ремонт канализационной системы в районе бухты Патрокл.

Как рассказали на предприятии, два года решался вопрос о прекращении выпусков канализационных стоков в озеро у бухты Патрокл. «Приморский водоканал» по юридическим причинам не мог взять на себя ответственность за стоки в водоём. Несмотря на это аварийные бригады предприятия неоднократно занимались откачиванием несанкционированных стоков. До сегодняшнего дня решался вопрос о том, в чьем ведении будут находиться объекты.

Сейчас организована работа по признанию объектов капитального строительства канализационных станций и сетей микрорайона Патрокл бесхозяйными. Это необходимо для последующей передачи сетей в краевую собственность и последующей эксплуатации «Приморским водоканалом», – сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

На сегодня предприятие уже начало работу по восстановлению канализационно-насосной станции для последующего ее запуска. Потребуется провести большую и затратную работу, чтобы восстановить оборудование и запустить его в действие.

На объекте при содействии ООО «Дальвостокстрой» установлены ограждение, охрана, новое насосное оборудование. Бригады Примводоканала уже приступили к установке и монтажу насосного оборудования и систем автоматического управления.

Кроме того, специалисты производственного подразделения Горканализации проведут промывку и ревизию напорно-самотечных коллекторов. В дальнейшем Примводоканал приступит к пуско-наладке систем водоотведения в микрорайоне Патрокл.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]