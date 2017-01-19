Стало известно, кто может причислить себя к "среднему классу" в Приморье (опрос)

Минимальный уровень зарплат для причисления к среднему классу в Приморском крае составляет 72 700 рублей до вычета налогов. Такой "входной билет" "вычислили" эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства в исследовании «Основные мАКРАтренды: рост региональной дифференциации в России», сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт АКРА.

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На Дальнем Востоке минимальные пороговые размеры зарплат для причисления к среднему классу составляют от 72 700 до 96 900 рублей в зависимости от субъекта. К примеру, в остальных регионах страны минимальная планка вхождения в средний класс равна от 60 000 до 72 700 рублей, а в Москве 121 100 рублей до вычета налогов.

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Высокий минимальный уровень заработка для вхождения в средний класс на Дальнем Востоке связан с высокой стоимостью жилья, отмечают аналитики.

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«Стоимость одного квадратного метра жилья в Дальневосточном федеральном округе в среднем в 1,4 раза выше, чем стоимость жилья в России, за исключением Москвы», – говорит эксперт группы суверенных рейтингов Елена Анисимова.

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Для расчетов минимальных порогов зарплат для причисления к среднему классу аналитики анализировали стоимость недвижимости в регионе, условные цены на автомобиль среднего класса, стоимость отпуска два раза в год, оплату счетов ЖКХ в регионах.

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По данным Росстата, средняя зарплата в стране по итогам 2017 года составила 39 100 рублей, за январь-апрель 2018 года – 41 400 рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]