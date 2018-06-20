В Приморье ищут 16-летнюю девушку с Золотой долины (фото)

Потеряна связь с Павленко Еленой, 2002 г.р. из села Золотая долина, Партизанского района, Приморского края, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @primpoisk25.

18.06.2018 г. TЕлена ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 18-19 лет, плотного телосложения, волос темный ниже плеч, глаза карие.

Была одета: черные лосины с белыми вставками, черная кепка, черная куртка с надписью «Adidas»

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Елены, просим позвонить по телефонам:

8 (42363) 6-31-81 – ОМВД России по г. Партизанску или 02, 102 – полиция

8 999 058 17 67, 8 914 721 22 32 – волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]