Необычное "дорожно-морское" ДТП зафиксировано во Владивостоке

В столице Приморья морской катер застрял под пешеходным виадуком (на фото), сообщают "Вести:Приморье" со cсылкой @Экипажи ДПС.

Во Владивостоке на трассе межде Золотым и Русским мостами в районе магазина "Зелёного острова" большегруз перевозил катер и зацепил плавсредством за пешеходный виадук.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]