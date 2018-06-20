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Вчера, 23:10
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Необычное "дорожно-морское" ДТП зафиксировано во Владивостоке

Необычное

В столице Приморья морской катер застрял под пешеходным виадуком (на фото), сообщают "Вести:Приморье" со cсылкой @Экипажи ДПС.

Во Владивостоке на  трассе межде Золотым и Русским мостами в районе магазина "Зелёного острова" большегруз перевозил катер и зацепил плавсредством за пешеходный виадук. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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