Необычное "дорожно-морское" ДТП зафиксировано во Владивостоке
В столице Приморья морской катер застрял под пешеходным виадуком (на фото), сообщают "Вести:Приморье" со cсылкой @Экипажи ДПС.
Во Владивостоке на трассе межде Золотым и Русским мостами в районе магазина "Зелёного острова" большегруз перевозил катер и зацепил плавсредством за пешеходный виадук.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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