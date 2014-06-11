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«Отличников здравоохранения» в Приморье стало больше

«Отличников здравоохранения» в Приморье стало больше

Фото: Администрация Приморского края

25 врачей из Приморского края удостоены высокой ведомственной награды – звания «Отличник здравоохранения». Приказ о награждении приморских врачей подписала министр здравоохранения Вероника Скворцова. Ведомственных наград удостоены специалисты, отмеченные за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд. Торжественная церемония вручения наград состоялась 20 июня.

Как сообщили в администрации края, помимо знаков «Отличник здравоохранения» врачам Приморья были вручены почетные грамоты и благодарственные письма за подписью министра здравоохранения России. Таких наград удостоен 241 человек.

Отметим, что в торжественной обстановке глава ведомства Андрей Кузьмин вручил главному внештатному пульмонологу департамента здравоохранения Михаилу Киняйкину Благодарность Губернатора Приморья. Специалист отмечен за многолетний добросовестный труд и высокие профессиональные достижения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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