В этом году Приморский край отметит юбилей - 80 лет. ГТРК «Владивосток» продолжает рассказывать о людях, которые прославляют наш регион — достижениями в труде, спорте, творчестве. Герой этого репортажа -композитор Владимир Синенко. Недавно в Москве вышел уже четвертый диск с его песнями.

В краевом колледже искусств Владимир Синенко преподает хоровое дирижирование и музыкальную информатику, знакомит с произведениями приморских композиторов. О старших коллегах говорит подробно и с уважением, их творчество — уже история. А песни Владимира Ивановича студенты слышат почти на каждом концерте в Большом зале.

Бравый и романтический «Гимн кадетов» исполнил на своем юбилее хор «Мальчиши», им когда-то руководил Владимир Синенко. Эта песня вошла в новый диск композитора, который на днях издан в Москве.

Владимир Синенко, член Союза композиторов РФ, заслуженный работник культуры РФ: «Это возможность для автора популяризации его творчества, потому что диски расходятся по всей стране. Вот такие они эти диски. Если его открыть на компьютере, то там есть папка, в которой вложены ноты всех песен, вошедших в этот диск».

Имя Владимира Синенко знают не только в России, но и за рубежом. За четверть века он написал более сотни песен на стихи приморских и российских поэтов.

Татьяна Лупач, зав. дирижерско-хоровым отделением Приморского колледжа искусств: «Мы вообще очень любим петь его музыку. Она очень светлая, очень жизнерадостная, жизнеутверждающая!..»

Свои 55 он отметил не только в родном училище, но и в Находке, а также в театре флота, где является музыкальным руководителем. Но главное — дал большой юбилейный концерт в московском Доме композиторов. Его произведения пели хоровые коллективы столицы и Подмосковья. Аплодисменты переполненного зала он помнит до сих пор.

Владимир Синенко, член Союза композиторов РФ, заслуженный работник культуры РФ: «Мне было очень приятно, что я из Владивостока. Что наши люди из Владивостока могут удивить и поразить даже искушенных столичных слушателей и зрителей».

Это музыка к кинофильму «Хасанский вальс». Произведений для театра у Владимира Синенко гораздо больше. «Золотого Витязя» на Московском фестивале удостоилась его работа в спектакле «Лесная сказка» Уссурийского театра драмы. Премии имени Андрея Присяжнюка — сочинения для флотского и кукольного театров. Радио России недавно посвятило приморскому композитору сразу две программы.

А он, получив из Москвы уже четвертый свой диск, придумывает мелодии для пятого.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]