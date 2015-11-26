В Приморье создали региональное отделение Азербайджанского молодежного объединения России. Что это за организация и почему она так важна для Приморья?

Столетие Азербайджанской Демократической Республики отпраздновали во Владивостоке. Представители Приморской диаспоры «Достлуг» - «Дружба» пригласили на праздник и молодежь со всего края. Был повод отметить еще одно важное событие - создание регионального отделения Азербайджанского молодежного объединения России.

Рамиз Зейналов, председатель Приморской Азербайджанской диаспоры «Достлуг» («Дружба») : «Современный Азербайджан успешно развивается. Вот сегодня собрались здесь члены правления нашей приморской Азербайджанской диаспоры, совет аксакалов и молодежная организация. Мы в основном сегодня пригласили сюда молодежь для того, чтобы они знали свою историю, они не забыли свои национальные традиции, национальные обычаи».

Молодежное объединение будет проводить различные патриотические мероприятия и сохранять национально-культурные ценности среди подрастающего поколения. Участники - студенты со всего Приморского края.

Айсел Бадалова, заместитель председателя Приморского регионального отделения АМОР: «Это даст огромный толчок и стимул к тому, чтобы развивалась молодежь в нашем крае. К этому моменту мы шли очень долго. Начали свою деятельность с таких местных мероприятий в университетах».

Но планы у ребят большие. Их объединяют общие цели, задачи и желание двигаться вперед. А старшее поколение Азербайджанских диаспор готовы передать молодежи свой опыт и помочь в любых начинаниях. Они отмечают, что сейчас очень важно, чтобы ребята, которые родились уже в России, не забывала свои национальные традиции и родной язык.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]