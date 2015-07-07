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Мариос Иоанну Элиа: "Я готов делать свои проекты во Владивостоке, чувствую себя горожанином"

"Вести: Приморье. Интервью" с композитором Мариосом Иоанну Элиа, специальным гостем Международного телефестиваля "Человек и море - 2018", автором проекта "Звуки Владивостока".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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