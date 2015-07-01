"Вести: Приморье. Интервью": Как обезопасить своего ребенка во время летних канкул
"Вести:. Приморье. Интервью" со старшим помощником прокурора Приморского края по правовому обеспечению Виолеттой Дорожкиной.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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