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"Вести: Приморье": Чем сегодня живет легендарный детский лагерь "Артек"

Съёмочная группа программы «Вести: Приморье» впервые стала участником пресс-тура в международный детский центр «Артек». Он был приурочен 93-летию основания лагеря и его пятому дню рождения, который отмечается после присоединения Крыма к России. Владивостокские журналисты оказались здесь единственными представителями Дальнего Востока, и в течение двух дней знакомились с «Артеком». Чем сейчас живет легендарный лагерь, как распределяются путевки и сколько приморцев смогут отдохнуть в этом году в «Артеке»? Обо всем этом смотрите в репортаже Полины Паньковой в верних выпусках программы "Вести: Приморье" на телеканале "Россия".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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