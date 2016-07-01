"Вести: Приморье": Чем сегодня живет легендарный детский лагерь "Артек"
Съёмочная группа программы «Вести: Приморье» впервые стала участником пресс-тура в международный детский центр «Артек». Он был приурочен 93-летию основания лагеря и его пятому дню рождения, который отмечается после присоединения Крыма к России. Владивостокские журналисты оказались здесь единственными представителями Дальнего Востока, и в течение двух дней знакомились с «Артеком». Чем сейчас живет легендарный лагерь, как распределяются путевки и сколько приморцев смогут отдохнуть в этом году в «Артеке»? Обо всем этом смотрите в репортаже Полины Паньковой в верних выпусках программы "Вести: Приморье" на телеканале "Россия".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
13.03.2018 Девять самых достойных ребят из Уссурийска отправятся в лучшие детские лагеря страны
-
27.02.2018 Более тысячи юных талантов из Приморья отдохнут во всероссийских детских центрах
-
11.01.2018 Андрей Тарасенко пообещал "Океану" такой же подарок, какой он сделал "Артеку" и "Орленку"
-
18.11.2016 Дети из пострадавших от тайфуна районов Приморья отдыхают в «Артеке»
-
05.09.2016 Детей из пострадавших районов Приморья отправят в "Океан" и "Артек"
-
01.07.2016 2 июля на телеканале "Россия 1" состоится показ премьерных работ телефестиваля «Человек и море»
Добавить комментарий