«Журавлиные перья» в Приморском краевом театре кукол — самая своевременная премьера. Только что стартовал перекрестный год культур Японии и России. Руководители стран подписали программу взаимных обменов, в том числе и в области театра. А мастера сцены во Владивостоке уже просвещают первую публику.

Со всей тщательностью, согласно международным эскизам, они накладывают грим. Герои японских сказок часто меняют маски, но в основе - нейтральный фон, просто выбеленное лицо. А дальше уже черная геометрия бровей и ярко-розовый акцент под глаза. Вот такой будет Ольга Малиновская.

Коллектив столь же универсален. В одной сцене Алексей Белов — коварный лесной страж Тэгу с деревяшкой вместо носа, в другой сосед-искуситель. Научит простодушного угольщика Кароку выгодно использовать необыкновенный талант молодой волшебницы-жены. Кстати, периодически все приморские актеры поют и говорят на японском языке.

«Сакура, сакура...» - эти слова уже не Вадим Перфилов произносит, а правитель Тэгу. Но, вообще-то «Журавлиные перья» похожи на «Царевну-лягушку», не скрывают актеры.

Алексей Белов, актер приморского краевого театра кукол: «Недавно смотрел старый американский фильм «Охота на оленей», там сюжет разворачивается в Америке, в русской диаспоре, и вот немного повеселило, как они изображают наших староверов. Точно так же, наверное, реагируют японцы. Мы представляем их так, но они, быть может, совсем другие».

Что знаем мы о японском театре? Актеры классического и самого древнего — кабуки — только мужчины. Так же, как и в спектакле приморцев «Журавлиные перья», они исполняют по несколько ролей, изменяя голоса и надевая каждый раз новые маски.

Что нужно юной приморской публике, да еще в каникулы? Экшн! И об этом подумал режиссер-постановщик Виктор Бусаренко, включая в этническую линию эффектные бои.

Те самые Тэгу, стражи леса, так легко поддаются обману веселого угольщика! Но именно они помогут ему вернуть пропавшую Оцуро. Девушка-журавлик, спасенная простодушным Кароку, отплатила ему добром: сама напросилась в жены, сама предложила соткать уникальное полотно. Вот только редкое искусство отняло у птицы человеческий облик.

В финале все вернется, потому что добро побеждает. А «Журавлиные перья», как и другие репертуарные спектакли, приморский театр кукол будет представлять маленькой публике до самого августа.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]