Праздник выпускников «Крылья Востока» ограничит движение во Владивостоке

В субботу, 30 июня, во Владивостоке состоится праздник для выпускников Приморского края и их родителей «Крылья Востока». Он впервые пройдет в нашем регионе. В целях обеспечения безопасности участников в районе проведения торжеств будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств.

Так, движение и парковка транспорта будут временно ограниченны 30 июня с 15:00 до 23:00 на участке автомобильной дороги по улице Корабельной Набережной - от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей Светланской в районе дома № 73.

В этот период времени объезд будет осуществляться по улице Светланской.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]