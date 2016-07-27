Праздник выпускников «Крылья Востока» ограничит движение во Владивостоке
В субботу, 30 июня, во Владивостоке состоится праздник для выпускников Приморского края и их родителей «Крылья Востока». Он впервые пройдет в нашем регионе. В целях обеспечения безопасности участников в районе проведения торжеств будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств.
Так, движение и парковка транспорта будут временно ограниченны 30 июня с 15:00 до 23:00 на участке автомобильной дороги по улице Корабельной Набережной - от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей Светланской в районе дома № 73.
В этот период времени объезд будет осуществляться по улице Светланской.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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