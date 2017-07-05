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Более 13 тысяч гектаров риса посеяли в Приморье

Более 13 тысяч гектаров риса посеяли в Приморье

Приморские аграрии завершили сев риса, перевыполнив план на 16%.

Как сообщили в краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия, рис посеян на полях Ханкайского, Хорольского, Спасского, Анучинского и Черниговского районов. Сельхозпроизводители посеяли более 13 тысяч гектаров риса, перевыполнив план на 16%. В этом году с полей планируется собрать 32 тысячи тонн зерна.

Всего в этом году планируется засеять до 475 тысяч гектаров пашни.

Из федерального и краевого бюджетов приморским аграриям в 2018 году будет направлено 2,7 миллиарда рублей. Увеличены субсидии на техническую модернизацию, развитие молочного животноводства, крестьянско-фермерских хозяйств, производство тепличных овощей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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