26 приморских выпускников написали ЕГЭ по русскому на 100 баллов

Основной период государственной итоговой аттестации продолжается в Приморье. Результаты по основным предметам – математике и русскому языку – уже известны участникам экзаменов этого года.

ЕГЭ по русскому языку на максимальный балл сдали 26 одиннадцатиклассников региона. На сегодняшний день 100 баллов по общеобразовательным предметам в Приморье набрал 31 школьник. Наивысший результат по русскому показали выпускники школ Владивостока, Уссурийска, Артема, Арсеньева, а также Черниговского, Яковлевского, Ханкайского, Чугуевского, Надеждинского и Спасского муниципальных районов. Всего экзамен по русскому языку сдавали 9 470 участников. Среди них больше 85 баллов набрали 1 344 человека.

Основной период ЕГЭ в 2018 году проходит с 28 мая по 2 июля. В Приморье в этом году экзамен сдают 10 683 человека. Это выпускники 11-х классов и прошлых лет, колледжей и техникумов. Всего на экзамены по всей стране зарегистрировалось более 731 тысячи человек.

Как сообщили в администрации края, итоговые баллы по экзаменам родители и участники экзаменов смогут узнать не позднее дат, размещенных в графике опубликования результатов ЕГЭ. Его можно посмотреть на официальном информационном портале Единого государственного экзамена. Ознакомиться с результатами экзаменов можно на специальном сервисе, а также на портале госуслуг.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]