26 приморских выпускников написали ЕГЭ по русскому на 100 баллов
Основной период государственной итоговой аттестации продолжается в Приморье. Результаты по основным предметам – математике и русскому языку – уже известны участникам экзаменов этого года.
ЕГЭ по русскому языку на максимальный балл сдали 26 одиннадцатиклассников региона. На сегодняшний день 100 баллов по общеобразовательным предметам в Приморье набрал 31 школьник. Наивысший результат по русскому показали выпускники школ Владивостока, Уссурийска, Артема, Арсеньева, а также Черниговского, Яковлевского, Ханкайского, Чугуевского, Надеждинского и Спасского муниципальных районов. Всего экзамен по русскому языку сдавали 9 470 участников. Среди них больше 85 баллов набрали 1 344 человека.
Основной период ЕГЭ в 2018 году проходит с 28 мая по 2 июля. В Приморье в этом году экзамен сдают 10 683 человека. Это выпускники 11-х классов и прошлых лет, колледжей и техникумов. Всего на экзамены по всей стране зарегистрировалось более 731 тысячи человек.
Как сообщили в администрации края, итоговые баллы по экзаменам родители и участники экзаменов смогут узнать не позднее дат, размещенных в графике опубликования результатов ЕГЭ. Его можно посмотреть на официальном информационном портале Единого государственного экзамена. Ознакомиться с результатами экзаменов можно на специальном сервисе, а также на портале госуслуг.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
10.07.2017 На 100 баллов ЕГЭ в Приморье сдали 13 выпускников
-
30.06.2015 19 приморских школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов
-
15.06.2015 Семь школьников Владивостока получили 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку
-
29.05.2015 Выпускники Владивостока сдали ЕГЭ по русскому языку, следующий экзамен – по математике
-
11.06.2014 В Приморье - 12 «стобалльников» по русскому языку
-
06.05.2014 В Приморье успешно прошла досрочная сдача ЕГЭ
Добавить комментарий