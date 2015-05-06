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"Вести: Приморье": Обелиск 17-летнему владивостокцу, погибшему в годы Великой Отечественной, открыли в Приморье

Обелиск 17-летнему владивостокцу, павшему в августе 1942-го под Воронежем, торжественно открыт сегодня, 21 июня, на мемориальном участке Лесного кладбища.

Узнаваемый силуэт воинской пирамидки со звездой на вершине — такими усыпаны места боев Великой Отечественной. Так обозначали памятные места на родине героев, не вернувшихся с войны. Но как попал на фронт юный Володя Цыбульский? Что написал он в последней своей записке, и как возвращался с воронежских полей в родной Владивосток. Репортаж об этом смотрите в вечерних выпусках программы «Вести: Приморье» на телеканале «Россия-1».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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