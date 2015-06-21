В День памяти и скорби во Владивостоке ограничат движение автотранспорта
22 июня во Владивостоке будет временно ограничено движение и парковка транспортных средств на улице Корабельной Набережной. Это связано с проведением памятного шествия со свечами в рамках Дня памяти и скорби.
Движение и парковка транспорта будут ограничены по улице Корабельной Набережной от дома № 1 до пересечения со Светланским переулком с 10:10 до 11:15.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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