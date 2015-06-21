Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:08
  0

В День памяти и скорби во Владивостоке ограничат движение автотранспорта

В День памяти и скорби во Владивостоке ограничат движение автотранспорта

22 июня во Владивостоке будет временно ограничено движение и парковка транспортных средств на улице Корабельной Набережной. Это связано с проведением памятного шествия со свечами в рамках Дня памяти и скорби.

 Движение и парковка транспорта будут ограничены по улице Корабельной Набережной от дома № 1 до пересечения со Светланским переулком с 10:10 до 11:15.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря