В День памяти и скорби во Владивостоке ограничат движение автотранспорта

22 июня во Владивостоке будет временно ограничено движение и парковка транспортных средств на улице Корабельной Набережной. Это связано с проведением памятного шествия со свечами в рамках Дня памяти и скорби.

Движение и парковка транспорта будут ограничены по улице Корабельной Набережной от дома № 1 до пересечения со Светланским переулком с 10:10 до 11:15.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]