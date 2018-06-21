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Популярный пляж во Владивостоке отдыхающие превратили в свалку

Популярный пляж во Владивостоке отдыхающие превратили в свалку

Фото: Whatsapp "Вести: Приморье"

Купальный сезон еще только начался, а популярный у жителей Владивостока пляж на станции Седанка уже превратился в помойку. Мусор складируют сами отдыхающие. Об этом сообщила жительница Владивостока на Wtatsapp редакции "Вести: Приморье".

"Своими силами мы каждое утро собираем мусор вдоль берега. Стало заметно чище... Однако, уже появились такие кучи-свалки, которые в ручную не убрать!" - сетует Татьяна Игнатьева, которая прислала соотвествующие фотографии в редакцию "Вести: Приморье".

Никаких мусорных контейнеров по всему пляжу и близко нет, а ведь практически вся береговая черта в районе Седанки в сезон заполнена отдыхающими. Рядом с городом и удобно добираться любыми видами транспорта. За собой мусор убирают единицы, остальные бросают отходы там, где и отдыхали.

Стоит отметить, что в прошлом году в самом начале купального сезона волонтеры провели здесь субботник и вывезли весь мусор на машине. Однако уже через неделю популярное у горожан место отдыха стало обрастать новыми зловонными кучами.

Хочется надеяться, что ответственные службы обратят внимание на вопиющее безобразие на пляже в районе станции Седанка и примут соотвествующие меры.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Платон / Сегодня, 16:04
    № 1  
     

    А где у нас не помойка ? Найдите место , где бывают люди и нет помойки . Если найдёте , подскажите . Я ни разу не находил.

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