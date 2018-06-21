Популярный пляж во Владивостоке отдыхающие превратили в свалку
Купальный сезон еще только начался, а популярный у жителей Владивостока пляж на станции Седанка уже превратился в помойку. Мусор складируют сами отдыхающие. Об этом сообщила жительница Владивостока на Wtatsapp редакции "Вести: Приморье".
"Своими силами мы каждое утро собираем мусор вдоль берега. Стало заметно чище... Однако, уже появились такие кучи-свалки, которые в ручную не убрать!" - сетует Татьяна Игнатьева, которая прислала соотвествующие фотографии в редакцию "Вести: Приморье".
Никаких мусорных контейнеров по всему пляжу и близко нет, а ведь практически вся береговая черта в районе Седанки в сезон заполнена отдыхающими. Рядом с городом и удобно добираться любыми видами транспорта. За собой мусор убирают единицы, остальные бросают отходы там, где и отдыхали.
Стоит отметить, что в прошлом году в самом начале купального сезона волонтеры провели здесь субботник и вывезли весь мусор на машине. Однако уже через неделю популярное у горожан место отдыха стало обрастать новыми зловонными кучами.
Хочется надеяться, что ответственные службы обратят внимание на вопиющее безобразие на пляже в районе станции Седанка и примут соотвествующие меры.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
04.04.2017 «Вести: Приморье»: Амурскому заливу грозит экологическая катастрофа
-
31.08.2016 В Приморье туристов приучают убирать за собой мусор во время пляжного сезона
-
01.08.2016 Из Северного военного городка в Уссурийске перестали вывозить мусор
-
27.03.2015 Сотрудники «ПримАвтоДора» сбросили мусор в реку в пригороде Владивостока
-
19.06.2014 Пляж около станции «Вторая речка» завален мусором
-
04.06.2014 Пляж на Моргородке встречает отдыхающих мусором и битым стеклом
Добавить комментарий