Почти 13 тысяч граждан посетили Приморье по электронной визе

Приморский край продолжает принимать гостей, использующих для въезда в регион упрощенный визовый режим. На сегодня количество путешественников, побывавших в крае благодаря новому механизму, почти достигло 13 тысяч, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на администрацию края.

В данный момент электронная виза привлекла в регион 12 882 человека. Большинство из них – жители Китая и Японии.

«Мы приняли 9,4 тысячи человек из Поднебесной и 3,2 тысячи граждан из Страны восходящего солнца. Это примерно 98% от общего числа прибывших», – подчеркнули в Пограничном управлении ФСБ России по Приморскому краю.

Также с достопримечательностями Приморья с помощью упрощенного визового режима познакомились граждане Сингапура (127 человек), Индии (40), КНДР (31), Саудовской Аравии (14), Мексики (9), Турции (7), Алжира (5), Ирана (4), Объединенных Арабских Эмиратов (3), Марокко (3), Кувейта (2).

Бльшая часть туристов традиционно прибывает в регион через аэропорт Кневичи. Востребованы у обладателей электронных виз также автомобильные пункты пропуска «Турий Рог» и «Полтавка», железнодорожный пропускной пункт «Пограничный» и морской пункт пропуска «Владивосток».

По данным Погрануправления, в настоящий момент иностранцам выдано более 25 тысяч электронных документов.

Напомним, с 1 августа 2017 года вступил в силу федеральный закон, благодаря которому иностранные граждане могут въехать на территорию России по упрощенному визовому режиму. Алгоритм действий для граждан, желающих посетить Свободный порт Владивосток, предельно прост: необходимо не позднее чем за четыре дня до визита оформить заявку на получение электронной визы на специальном сайте.

Въехать в Россию можно через аэропорт Кневичи, морские пункты пропуска «Владивосток», «Зарубино» и «Посьет», железнодорожные пункты пропуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино», пункты автомобильного пропуска «Полтавка» и «Турий Рог». До 2021 года количество пунктов пропуска в Приморье, принимающих гостей с электронными визами, может быть увеличено до 12. После реконструкции действие упрощенного визового режима планируется распространить на автомобильные пункты пропуска «Пограничный» и «Краскино», а также на морской пункт пропуска «Находка».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]