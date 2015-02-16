"Вести: Приморье": С какими результатами приморские аграрии вошли в лето
Посевная компания в крае завершена — с какими же результатами приморские аграрии вошли в лето? Насущные вопросы сельского хозяйства обсуждались с Валентином Дубининым — вице-губернатором, который курирует эту отрасль по краю - в студии программы «Вести: Приморье». В частности во время встречи каснулись таких тем, как развитие молочного животноводства, аквакультуры и рост цен на приморскую сельхозпродукцию в магазинах. Полную версию интервью смотрите сегодня, 21 июня, в 22.30 на канале «Россия 24».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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