"Вести: Приморье": С какими результатами приморские аграрии вошли в лето

Посевная компания в крае завершена — с какими же результатами приморские аграрии вошли в лето? Насущные вопросы сельского хозяйства обсуждались с Валентином Дубининым — вице-губернатором, который курирует эту отрасль по краю - в студии программы «Вести: Приморье». В частности во время встречи каснулись таких тем, как развитие молочного животноводства, аквакультуры и рост цен на приморскую сельхозпродукцию в магазинах. Полную версию интервью смотрите сегодня, 21 июня, в 22.30 на канале «Россия 24».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]