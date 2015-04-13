"Вести: Приморье. Интервью" с Валентином Дубининым: С какими результатами приморские аграрии вошли в лето
Посевная компания в крае завершена — с какими же результатами приморские аграрии вошли в лето? Насущные вопросы сельского хозяйства обсуждались с Валентином Дубининым — вице-губернатором, который курирует эту отрасль по краю - в студии программы «Вести: Приморье».
Дубинин честно ответил на самую острую сегодня тему: рост цен на приморскую сельхозпродукцию в магазинах. Коснулись так же развитие молочного животноводства, результатов посевной, прогнозов на урожай и развития аквакультуры.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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