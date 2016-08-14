Фрагменты разбившегося самолета нашли в Ботаническом саду Владивостока

Отряд "Авиапоиск" обнаружил место падения советского военного самолета на территории Ботанического сада во Владивостоке, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на командира отряда Ярослава Ливанского. Катастрофа произошла до 1969 года, самолет ударился о склон сопки, недалеко от Седанскогого водохранилища. Обломки разлетелись по курсу полета на расстояние до 150 метров.

Неожиданную находку сделали участники Поискового объединения "АвиаПоиск" Приморского регионального отделения "Поискового движения России". На территории Ботанического сада, прямо в черте города Владивостока, они разыскали место падения советского военного самолёта. Первые фрагменты крылатой машины были подняты из земли поисковиками Максимом Мехом и Евгением Семёновым рядом с туристической тропой в ходе разведки местности.



- Можно сделать точный вывод, что самолёт был реактивный. Вместе с обломками попадается большое количество фрагментов стеклоткани от теплоизоляции радиолокационной станции, а также части углепластика от её обтекателя, - рассказывает участник поисковых работ, майор авиации Дмитрий Хмелёв, - кроме того, мы нашли ряд предметов, указывающих на "поздний возраст" катастрофы: конденсатор МБГП-1 с ГОСТом 1954 г., лопатку турбины двигателя, часть звена от 37-мм снаряда и фрагмент красного бортового номера в чёрной окантовке.



При падении самолёт сильно взорвался, разлетевшись на фрагменты размерами от 5 до 15 см в диаметре. Самая большая часть, которая сохранилась - 60 см в длину.



- До столкновения с землёй самолёт шёл на большой скорости курсом 205. После этого, он пошёл со снижением носом вниз и ударился о склон сопки, прямо над Седанкинским водохранилищем, выбив воронку около 5 метров в диаметре - сообщил командир Поискового объединения "АвиаПоиск" Ярослав Ливанский.



Обломки реактивной машины разлетелись по курсу полёта на расстояние до 150 метров. Сейчас приморским поисковикам в ходе нескольких выездов на место предстоит выяснить тип летательного аппарата, принадлежность к конкретному полку, и дату катастрофы. Известно, что она произошла до 1969 года, так как в этот период житель Владивостока, а ныне пенсионер, Александр Набоженко видел в этом районе фрагменты разбитого фюзеляжа. А школьники из местной седанкинской школы в 1970-е годы приходили на сопку, чтобы почтить память неизвестного лётчика.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]