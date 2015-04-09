Пингвины Гумбольдта переехали в главный корпус Приморского океанариума
Три мальчика-пингвина и три девочки отлично перенесли недальнюю дорогу: Научно-адаптационный корпус Приморского океанариума находится в нескольких десятках метров от главного.
Новоселов взвесили и выяснилось, что после приезда из Чехии они набрали в среднем по килограмму. Орнитологи считают это очень хорошим результатом. Но в новом просторном вольере пингвины выглядят малышами. Специалисты опасались, что птицы «потеряются» в пространстве и начнут нервничать. Но пингвины ведут себя абсолютно спокойно, поэтому доступ к ним открыли сразу.
Как сообщает пресс-служба Приморского океанариума, сейчас пингвины Гумбольдта с удовольствием изучают вольер, резвятся и плавают. Основную часть времени они проводят в воде, спят тоже в бассейне. Температура воды выдерживается в пределах 9-11 градусов тепла, воздуха - плюс 13-16 градусов.
- Переезд не сказался на аппетите птиц, значит, на новом месте они чувствуют себя как дома, - говорит сотрудник дельфинария, орнитолог Ксения Любимкина. - Самая смелая - одна из девочек: первой выходит из воды и ждет, когда предложат рыбку помельче и поплотнее. Очень разборчивая… У нас уже сформировалась устойчивая пара, которая все время держится вместе… Это говорит о том, что пингвинам в океанариуме комфортно.
Кормят пингвинов ежедневно в 9.30, 14 и 19 часов. Посетители пока особого любопытства у них не вызывают, и новоселов не смущает присутствие людей за стеклом. Тем не менее, специалисты настоятельно просят гостей не делать резких движений - пингвины Гумбольдта еще только начинают привыкать к людскому вниманию.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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