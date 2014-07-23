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Педагогам одного из колледжей Владивостока систематически не доплачивали зарплату

Педагогам одного из колледжей Владивостока систематически не доплачивали зарплату

Прокуратурой города Владивостока проведена проверка соблюдения требований трудового законодательства в одном из образовательных учреждений высшего профессионального образования.

Проведенной проверкой установлено, что вопреки требованиям ст.ст. 315316317 Трудового кодекса Российской Федерации и сложившейся судебной практики в период с августа 2017 года по апрель 2018 года районный коэффициент (коэффициент) и процентная надбавка на полный заработок ряда работников  не начислялись. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на заместителя прокурора г. Владивостока Елену Брызгалину (на фото).

Коэффициент и надбавка работодателем в указанный период времени производилось только на часть заработной платы работников без учета начисленной и выплаченной им пропорционально отработанному времени ежемесячной стимулирующей надбавки, что приравнивается к невыплате заработной платы в полном объеме.

Соответственно, в нарушение ст. 236 Трудового кодекса Российской Федерации соответствующая компенсация работникам учреждения образования за неначисление и невыплату причитающейся им заработной платы в полном объеме не возмещена.

Кроме того, в ходе проведенной проверки выявлены иные нарушения трудовых прав работников.

Так, вопреки требованиям ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации заработная плата за период с августа 2017 по апрель 2018 года выплачивалась работникам с нарушением установленных законом сроков.

Однако, соответствующая компенсация им также не была начислена и выплачена.

По фактам выявленных нарушений закона прокуратурой г. Владивостока работодателю внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения закона фактически устранены, причитающиеся работникам выплаты произведены в полном объеме.

Помимо этого, в отношении виновного должностного лица прокуратурой вынесено постановление по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, которое направлено в Государственную инспекцию труда в Приморском крае для рассмотрения по существу. 

Вопросы соблюдения трудовых прав работников остаются на контроле в прокуратуре города.

 

 

 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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