Анонс на 22 июня

22 июня в 10.30 во Владивостоке состоится шествие жителей и гостей краевого центра со свечами, посвященное Дню памяти и скорби - Дню начала Великой Отечественной войны. Сбор участников в 10.00 у стелы «Владивосток – город воинской славы».

22 июня с 10.10 до 11.15 будет временно ограничено движение транспорта от дома № 1 по Корабельной набережной до пересечения со Светланским переулком.

22 июня в 17.00 во Владивостокском Дворце культуры железнодорожников состоится открытие персональной выставки художника Алексея Терехова «Сквозь ригели железных дорог». Вход свободный.

22 июня в 11.00 – Приморский краевой центр народной культуры (Владивосток, ул. Пушкинская, 25) – выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства «Рукодельные чудеса».

22 июня в 17.00 – Союз художников России (Владивосток, ул. Алеутская, 14а) – выставка «Владивосток-158».

22 июня в 18.00 – библиотека им. А. М. Горького (Владивосток, ул. Некрасовская, 59а) – встреча «Подготовка школьников к осознанному выбору профессии».

22 июня в 10.00 во Владивостоке на базе детско-юношеской спортивной школы «Богатырь» (ул. Юмашева, 14А) стартует городское первенство по тяжелой атлетике.

22 июня в 18.00 во Владивостоке, Спортивная набережная (около фонтана) - Танцевальная фитнес-программа «Зумба фитнес».

22-25 июня в 19.00 в Надеждинском р-не - Первенство Приморского края по спортивному туризму, дистанция пешеходная.

22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]