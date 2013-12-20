Во Владивостоке бойцы ОМОН почтили память погибшего сослуживца
21 июня отряд мобильный особого назначения Управления Росгвардии по Приморскому краю чествует память погибшего товарища. В этот день 18 лет назад на территории Северо-Кавказского региона при исполнении служебного долга погиб лейтенант милиции Сергей Закржевский.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, в 2000 году во время одной из операций группа бойцов, в состав которой входил командир моторизованного взвода приморского ОМОН, выехала в город Гудермес. В полутора километрах от села Мескер-Юрт автомашина Урал была обстреляна из автоматического оружия, рядом с автомобилем взорвались два заложенных фугаса. Завязалась перестрелка.
Водителю удалось вывести машину из-под шквального огня: на огромной скорости Урал направился к контрольно-пропускному пункту. В результате нападения боевиков Сергей и находившиеся с ним коллеги получили тяжелые ранения.
Из Гудермеса Сергея Закржевского на вертолете направили в госпиталь Ханкалы, но по пути лейтенант милиции от ранений, несовместимых с жизнью, скончался.
За безупречное выполнение служебного долга Сергей Александрович Закржевский навечно зачислен в списки сотрудников Отряда мобильного особого назначения. В школе №47 г. Владивостока, которую закончил Сергей, установлена мемориальная доска – здесь бойцы приморского ОМОН проводят для учащихся школы Линейки памяти и Уроки Мужества.
В годовщину гибели руководство и бойцы ОМОН Управления Росгвардии по Приморскому краю встретились с родными Сергея Закржевского, почтили память погибшего сослуживца минутой молчания.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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