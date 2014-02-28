Вооруженные налетчики избили мужчину и забрали в него автомобиль Infiniti
Во Владивостоке задержаны двое молодых людей, подозреваемых в совершении разбойного нападения.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, днем возле одного из домов на Магнитогорской двое вооруженных ножом налетчиков напали на 28-летнего горожанина. Разбойники избили потерпевшего, пытались его задушить, а затем забрали принадлежавший горожанину Infiniti FX 35 и скрылись с места происшествия.
Мужчина обратился за медицинской помощью в травмпункт, а также сообщил о нападении в полицию. В ходе работы стражи порядка задержали обоих подозреваемых в преступлении, которыми оказали уроженцы Дальнегорска.
По факту разбойного нападения проводится доследственная проверка. Устанавливается причастность задержанных к совершению других преступлений.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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