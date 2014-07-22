Более чем в три раза выросла зарплата социальных работников в Приморье за пять лет

За время исполнения майских Указов Владимира Путина заработная плата работников социальной сферы в Приморье возросла в несколько раз.

«Удалось повысить зарплату педагогических работников бюджетной сферы в 1,4 – 2,3 раза, при этом наибольшее повышение произошло у педагогических работников, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, медицинских работников – в 1,9-3,3 раза, наибольший рост зафиксирован у младшего медицинского персонала, работников учреждений культуры – в 2,5 раза, социальных работников – в 3,4 раза», – сообщила директор краевого департамента труда и социального развития Лилия Лавреньева.

Лилия Лаврентьева добавила, что в этом году на увеличение зарплаты по майским Указам в бюджете всех уровней заложено более 4 миллиардов рублей.

По данным администрации края, с января по май превысил 100%-ную отметку краевой показатель среднемесячной зарплаты педагогов общего и дополнительного образования, а также педагогических работников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 99,7% составил показатель роста зарплаты педагогов колледжей.

В сфере здравоохранения полностью выполнен показатель по повышению заработной платы среднего и младшего медицинского персонала, а также врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее образование, предоставляющих медицинские услуги.

Также доведена до требуемой нормы заработная плата социальных работников.

Вместе с тем, пока не удалось добиться нужных показателей по повышению зарплаты воспитателям детских садов и работникам учреждений культуры. По итогам пяти месяцев этого года процент выполнения составляет около 90-95%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]