Новый директор краевого лесничества назначен в Приморье

К своим обязанностям в должности директора КГКУ «Приморское лесничество» приступил Дмитрий Семикин.

Как сообщили в администрации края, основные задачи этого учреждения – охрана лесов от всех видов нарушений, организация тушения пожаров на землях лесного фонда. Краевое лесничество имеет 11 филиалов на территории Приморья: Верхне-Перевальненский, Дальнереченский, Рощинский, Спасский, Тернейский, Кавалеровский, Чугуевский, Арсеньевский, Уссурийский, Владивостокский, Сергеевский.

Дмитрий Владимирович Семикин имеет квалификацию специалиста государственного и муниципального управления.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]