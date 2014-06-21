Теплая погода ожидается на выходных в Приморье
На этих выходных погодные условия в Приморье в целом будет комфортными. В субботу на большей части Приморья ожидается погода с переменной облачностью. Местами пройдут кратковременные летние дожди разной интенсивности, сохранится вероятность гроз. При грозах не исключены усиления ветра. Фон ночных температур будет в пределах +12...+17°С. День ожидается теплым, температура воздуха в континентальных районах составит +27...+32°С, на побережье +21...+26°C.
В воскресенье, 24 июня, в большинстве районов Приморья ожидается погода без осадков. Ночные температуры существенно не изменятся, днем станет прохладней на 2-4 градуса.
Во Владивостоке в субботу вероятен кратковременный дождь, в воскресенье будет без осадков. Ожидается теплая погода: температура воздуха ночью +15...+18°С, днем +22...+26°С.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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