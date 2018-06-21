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"Буханка" «Почты России» перевернулась на крышу

В Приморском крае под Дальнереченском произошло ДТП с участием микроавтобуса Mitsubishi Delica и отечественного автомобиля УАЗ, на котором нанесены опознавательные знаки «Почты России», сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на инстаграм-паблик dpskontrol_125rus.

В результате автоаварии «Буханка» перевернулась на крышу. Судя по фотографии с места ДТП, боковая часть почтовой машины серьезно повреждена. Не исключено, что удар пришёлся именно в неё. ДТП произошло на грунтовой дороге. О пострадавших не сообщается. Другие подробности пока не приводятся.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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