Девушка на Nissan Juke сбила женщину, переходившую на красный свет
В четверг, 21 июня, около 13:30 на Авангарде Nissan Juke сбил женщину, переходившую дорогу на красный свет. Пострадавшая была госпитализирована. "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт vl.ru.
Девушка на Nissan Juke двигалась со стороны Луговой по Светланской, на Авангарде она решила повернуть направо, на улицу Капитана Шефнера. По предварительной информации, автомобиль двигался на разрешающий сигнал светофора. Женщина-пешеход переходила дорогу, и Juke сбил ее.
На место происшествия прибыли врачи скорой. Медики госпитализировали пострадавшую. На месте происшествия сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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