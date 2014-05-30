Облака-исполины украсили небо над Владивостоком (фото)

После целой недели густых туманов, кутавших серой шалью краевую столицу, наконец прояснилось. Впрочем, сегодня погода выдалась непостоянной, долгожданное солнце сменял ливень стеной, и так несколько раз за день. Как извинения за капризный характер, в перерывах после дождя небо подарило жителям города возможность сделать яркие фотографии; особенное место на них заняли, конечно, облака – белоснежные, словно взбитые сливки или вата, они наверняка привлекали внимание всех, кто поднимал взгляд вверх, сообщают vl.ru.

Кучевые облака для Владивостока, конечно, не редкость, но их красоты это не отменяет. Подсвеченные солнцем, они вырастали на небе огромными глыбами, не заслоняя, однако, горизонт: воздух был прозрачен, без мутной пленки зноя, и с берега отлично просматривались очертания полуострова Скрыплева и острова Песчаного, а также Хасанского района.

Народные приметы говорят, что резко очерченные кучевые облака, несут дождь и похолодание. Метеорологи подтверждают: гигантские глыбы вырастают на небе в тылу циклона – это когда северные и северо-западные ветры приносят неустойчивые воздушные массы. Потому погода и капризничает: то сердится ливнями и шквалами, то улыбается ярким солнцем.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]