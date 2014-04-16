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Неизвестный спонсор помог отправить четверых онкобольных детей из Приморья в Москву

Неизвестный спонсор помог отправить четверых онкобольных детей из Приморья в Москву

Благотворительному фонду "Сохрани жизнь" потребовалась срочная помощь для отправки из Приморья в Москву четверых онкобольных детей. Как сообщает "Вести: Приморье"  со ссылкой на ТАСС, спонсор нашелся очень быстро, он пожелал остаться неизвестным.

Среди нуждающихся детей Никита, которому нужно срочно провести обследование после удаления опухоли, и Даша, у которой случился рецидив, и ей срочно нужна повторная операция. Маленькая Ева недавно пережила трансплантацию костного мозга, и после обследования в Москве у нее не было денег на обратную дорогу. Еще двухлетний Тамерлан должен пройти в Москве сцинтиграфию.

Компенсировать перелет онкобольных детей к месту лечения должен Фонд социального страхования (ФСС). Но у фонда есть определенные законодательные ограничения, и в сезон отпусков воспользоваться его помощью почти невозможно из-за того, что дешевых авиабилетов не остается.

"Сегодня самые дешевые билеты - 53 тысячи туда и обратно для мамы с ребенком. Летом билеты всегда становятся дороже, просто потому что дешевых почти не остается. И эта проблема не сегодня возникла, в прошлом году мы помогли с деньгами на перелеты около 200 раз", - рассказала директор благотворительного фонда.

Как сообщили в благотворительном фонде спонсора для отправки в Москву четверых ребят из Приморья помогла найти администрация края.

Согласно 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" граждане, имеющие льготу, могут бесплатно проехать к месту лечения и обратно. После получения направления в краевом департаменте здравоохранения, льготники могут отправиться на лечение авиатранспортом в следующих случаях: если в регионе отсутствует железнодорожное сообщение или если стоимость авиаперелета ниже в сравнении с жд-транспортом. Исключение действует для инвалидов с заболеванием или травмой спинного мозга, они могут оправиться к месту лечения и обратно авиатранспортом даже если стоимость билетов на самолет выше чем на поезд.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Nim / Сегодня, 11:15
    № 1  
     

    Нужно взять в аренду самолет у богача Шувалова...

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