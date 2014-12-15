Находкинский спортсмен Валентин Кондратенко взял золото на чемпионате Европы по паратхэквондо

Открытые Европейские мультиигры 2018 года и седьмой открытый чемпионат Европы по паратхэквондо состоялись в болгарском Пловдиве. Валентин Кондратенко выступил в классе Р33 «Пхумсэ». Стоит сказать, что находкинский спортсмен третий год подряд одерживает полную победу в техническом комплексе на чемпионате Европы. Каждый раз такой успех, по его словам, даётся нелегко, требует предельной собранности и, конечно, упорной работы на тренировках. Для участия в соревнованиях в разделе «Керуги» спортсмену необходимо получить специальный медицинский допуск, и он надеется, что со временем сможет доказать свой спортивный профессионализм и в поединках с соперниками.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу адмниистрации Находки, Валентин Кондратенко является членом сборной команды России и Приморского края по паратхэквондо, имеет титулы Чемпиона мира и Чемпиона России по этому виду спорта.

Тхэквондо начал заниматься в 16 лет в находкинском клубе «Силла» с тренером Александром Кимом. С 2016 года чемпион занимается на базе школы № 5 под руководством тренера спортивного клуба «Эверест» Светланы Алексеенко. Кроме того, в спортивном комплексе «Руслан» спортсмен, с детства имеющий заболевание ДЦП, проходит специальную физическую подготовку у тренера-реабилитолога Павла Кондратюка. Несмотря на сложный диагноз, Валентин принимает участие в соревнованиях Приморского края по тхэквондо среди спортсменов 31 – 40 лет, не имеющих отклонений в здоровье. И хотя, по его словам, выходит на татами «для практики», в этом году он занял второе место на краевых соревнованиях.

Поездка на чемпионат Европы стала возможно благодаря поддержке главы Находкинского городского округа Бориса Гладких, Ротари-клуба «Владивосток-ЭКО», и большого количества неравнодушных людей, которые откликнулись на просьбу спортсмена о помощи. На своей странице в социальной сети Инстаграм чемпион поблагодарил всех, кто помог ему ещё раз стать лучшим параспортсменом в своём виде спорта в Европе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]