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Народное шествие со свечами пройдет во Владивостоке в День памяти и скорби

Народное шествие со свечами пройдет во Владивостоке в День памяти и скорби

Сегодня, 22 июня, в России - День памяти и скорби. В этот день 77 лет назад началась Великая Отечественная война. Память об этой трагической дате почтут сегодня со всей страной и приморцы. Во Владивостоке жители и гости города пройдут с зажженными свечами по улице Корабельной Набережной к Вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота».

Шествие со свечами начнётся в 10.30. А сбор участников будет осуществляться с 10 часов у стелы «Владивосток – город воинской славы.

После шествия собравшиеся примут участие в памятном мероприятии и возложении цветов и венков к Вечному огню и Стене памяти мемориального комплекса «Боевая слава ТОФ».

Отметим, что на период проведения памятного шествия во Владивостоке будет ограничено движение транспорта

и парковка по улице Корабельной набережной от дома № 1 до пересечения со Светланским переулком с 10.10 до 11.15.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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