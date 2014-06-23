Приморцам разрешили отдыхать на 15 пляжах

В Приморском крае продолжаются мероприятия по техническому освидетельствованию пляжей и мест массового отдыха у водоемов. Эту работу ведет межведомственная комиссия.

На сегодня в Приморье приняты к эксплуатации 15 пляжей и мест массового отдыха на водоемах, сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю. Во Владивостоке разрешено отдыхать на семи пляжах:

– пляж ООО «Лотс» (бухта Лазурная);

– пляж «Парк культуры и отдыха имени Лазо» (станция Санаторная);

– пляж «Ривьера Лагуна» (станция Санаторная);

– место массового отдыха «Чайка» (станция Чайка);

– место массового отдыха ООО «Прибой» (маяк Токаревская кошка);

– пляж «Солнечный» (станция Садгород);

– место массового отдыха «Юбилейный» (спортивная гавань Амурского залива).

Три пляжа попали в список разрешенных в Артеме:

– пляж «Морской берег» (бухта Муравьиная);

– пляж ООО «Торгово-строительная компания ОВС» (бухта Муравьиная, «Малая Тавайза»);

– пляж «Юность» (бухта Муравьиная).

Три территории в списке – в Шкотовском районе, по одному – в Спасском районе и Спасске-Дальнем:

– детский и взрослый открытые бассейны, большой искусственный водоем на базе отдыха «Штыковские пруды» (Шкотовский район);

– открытый бассейн детского оздоровительного лагеря «Горный» (Спасский район);

– открытый бассейн детского оздоровительного лагеря «Родник здоровья» (село Калиновка городского округа Спасск-Дальний).

Специалисты поясняют: эти территории соответствуют требованиям охраны жизни людей на водных объектах. Здесь есть спасательные посты, работают спасатели, исправны мостки и трапы для схода в воду, в местах купания обозначены безопасные границы заплыва. Кроме того, в этих местах отдыха в границах купания отсутствуют пункты проката маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, представляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих.

Работа по приемке пляжей продолжается. В прошлом году было принято 73 пляжа и места массового отдыха.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]