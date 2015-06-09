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Во Владивостоке – одни из самых дорогих выпускных платьев в стране (фото)

Во Владивостоке – одни из самых дорогих выпускных платьев в стране (фото)

23 июня по всей стране пройдут выпускные вечера. Сервис объявлений Юла выяснил сколько в среднем тратят в разных городах российские девушки на выпускные платья, а также как заблаговременно они начали готовиться к празднику.

Пик поисковых запросов на выпускные платья на Юле пришелся на вторую половину мая. По сравнению с началом года их количество выросло в 17 раз. Больше всего продаж выпускных платьев было в мае – прямо накануне выпускных. Так, к июню количество покупок выпускных платьев увеличилось в 9,3 раз по сравнению с началом года и почти в 2 раза – с апрелем.
 
Средняя цена выпускного платья на Юле во Владивостоке составила 5 790 рублей. Это в 1,5 раза дороже, чем в среднем продавали по стране. Город занял третье место в России по дороговизне выпускных платьев на сервисе объявлений. Дороже платья на выпускной продавались только в Воронеже (6 400 руб.) и Липецке (6 970 руб.).
 
Cамое дорогое платье в городе, которое продают на Юле, оценили в 30 тысяч рублей (см фото).
 
Самым популярным у девушек во Владивостоке размером выпускного платья стал маленький – S и XS (40-44). На него пришлось 62% всех приобретений. Вторым по популярности на Юле оказался размер М (44-46) - 27%.  А вот на крупные размеры пришлось всего 11% покупок. Это примерно соответствует общей статистике по стране. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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