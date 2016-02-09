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Житель Приморья, надругавшийся над малолетней дочерью, будет отбывать в колонии 12 лет

Житель Приморья, надругавшийся над малолетней дочерью, будет отбывать в колонии 12 лет

Вступил в законную силу приговор по делу о преступлении против половой неприкосновенности и половой свободы личности малолетней.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморскогокрая Виолетту Дорожкину, в марте 2018 года Черниговским районным судом вынесен приговор местному жителю, 1962 г.р., который признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своей малолетней дочери.

Преступление совершено в июле 2017 года, когда фигурант пришел в гости к своей бывшей супруге. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он отвел свою малолетнюю дочь, 2013 г.р., в баню, где совершил в отношении неё иные насильственные действия сексуального характера.

Суд назначил ему за содеянное 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осужденному назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с установлением определенных ограничений, которое постановлено исполнять после отбывания лишения свободы.    

Не согласившись с приговором, осужденный обжаловал его в апелляционном порядке. Однако, судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда, принимая во внимание позицию участвующего в деле прокурора, оставила приговор суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу осужденного – без удовлетворения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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