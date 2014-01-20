Ещё одна Территория опережающего развития может появиться в Приморье. Презентацию проекта провели на форуме развития бизнеса и туризма в Партизанском районе. Какое направление планируют развивать в новом ТОРе и какая компания готова создать инфраструктуру для его появления?

Не производственная зона, а туристическая мекка. Лазурные пляжи, живописные пещеры и горные хребты. Изменить Партизанский район, Партизанск и Находку, по словам местной администрации, сможет ТОР «Золотая долина». Новый проект презентуют предпринимателям и общественникам района.

Артём Трембовлев, руководитель общественной организации «Надежда»: «Это, наверное, первый проект такого масштаба, который я услышал за последние 10 лет - это точно. Это проекты по восстановлению горы Брат, создание горнолыжной трассы, развитие аэропорта в Золотой Долине».

Агротуризм, дайвинг, авиационные туры, сплавы и восхождения. Вложиться в новые проекты готовы инвесторы. Но пока на Первом форуме развития бизнеса и туризма говорят об инфраструктуре. И это не только дороги. Современный турист не представляет отдых без мобильной связи и интернета. Компания «Ростелеком» решила поддержать масштабный проект.

Александр Логинов, директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»: «Когда мы строим оптические сети в удаленные населенные пункты, в удаленные районы, мы создаем условия для того чтобы сюда приезжал бизнес, строил свои подразделения, видел управлял ими, внедрял умные технологии. Это всё возможно благодаря новым сервисам — это умный дом, видеонаблюдение, интеллектуальное распознавание, лиц, номерных знаков».

Компания уже обеспечила интернетом приморские школы, построила сети для 2,5 тысяч домохозяйств Партизанского района, сейчас ведёт линии в Золотую Долину, Екатериновку, Волчанец.

Лев Хамхоев, и.о. главы Партизанского муниципального района: «Мы живем в информационное время. И те рекреационные ресурсы, которые у нас есть — это Триозерье, Волчанцы, мыс Неприступный и т. д. обладают очень слабой электросвязью, а зачастую вообще никакой связью не обладают. Поэтому для развития туристической области — это один из ключевых моментов».

Развитие отрасли информационных технологий и телекоммуникаций в крае поможет как крупному бизнесу, так и малому. Сейчас возможна даже оцифровка домовых книг - фермер выставляет свой товар на продажу, а горожанин покупает свежие овощи и фрукты с частного подворья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]