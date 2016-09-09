Попробовать реальность на вкус! Это новое предложение от компании «Ратимир». Гастрономическая новинка этого лета - мегасосиски. Впрочем, размер в данном случае не единственная особенность продукта.

Маленьких приморских гурманов в наше время трудно удивить. А вот компании «Ратимир» это удается. На продуктовых прилавках аппетитная новинка — мегасосиски двух видов: нежные с насыщенным сливочным вкусом и ветчинные — пикантные и с необычной текстурой.

Даниил Мальков, житель Владивостока: «Я сосиски попробовал, они довольно-таки вкусные. Беру их не в первый раз, и вкус, действительно, как в детстве».

«Мегасосиски» так называются не зря. Они в разы больше тех, к которым привыкли покупатели. Теперь гурманам не придется переживать о добавке, к тому же новый объём продукта помог технологам придать ему дополнительную сочность. Особенными новые сосиски от «Ратимира» делает и натуральное копчение на буковой щепе, что придает им неповторимый аромат.

Юлия Иванова, жительница Владивостока: «Заинтересовала упаковка, я раньше таких не видела. И хорошо подойдет для игры с ребенком, потому что она яркая, красивая и читабельно все».

Продумали в компании и упаковку продукта, сделав не только яркой, но и активной. А, чтобы картинка и вовсе «ожила», понадобится телефон и несколько минут терпения.

Ольга Артемова, корреспондент: «Необычное общение для маленьких приморцев предлагает компания «Ратимир». Установите на своем телефоне приложение, наведите объектив вашей камеры на упаковку и в тот же миг она оживет. Мегасосиски от «Ратимир» - это не только вкусно и полезно, но и забавно — прекрасная игрушка для ваших детей».

Мегасосиски пригодятся не только для приготовления аппетитных завтраков и обедов, но и во время отдыха на даче, на море. Специалисты рекомендуют брать с собой «Мегасосиски ветчинные». Они отлично жарятся на костре или мангале. Дело за малым — самим попробовать реальность на вкус!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]