В Находке продолжается программа «Терминала Астафьева» по расселению жителей из аварийных домов. Порт расселяет жителей бараков микрорайона Мыс Астафьева.

На сегодня из ветхих бараков микрорайона Астафьева уже переселено 11 семей. Сейчас на очереди ещё три, с которыми подписано соглашение на приобретение жилья. В ближайшее время они также переедут в комфортные условия.

Евгения Трутнева, житель г. Находки: «Наконец-то уедем из бараков, будем в нормальных условиях жить. Большое спасибо, что позаботились о людях будем жить в человеческих условиях».

Остается переселить из барака на улице Астафьева дом № 3 - ещё 4 семьи - и он будет полностью расселен. Люди уже просматривают варианты на жилищном рынке. Алла Петренчук почти всю свою жизнь прожила в бараке, и вот уже месяц пользуется всеми благами выбранной ею квартиры.

Алла Петренчук, житель г. Находки: «Словами не передать, конечно, это вообще радостно, очень радостно, что теперь, наконец-то, можем жить в нормальных условиях. Ходить в туалет не на улицу, а в нормальный, можно принять ванну, душ. Есть кухня собственная. Мы эту квартиру сами выбирали, мы её выбрали то, что нам по душе».

На реализацию программы в 2018-2019 году запланировано направить 90 млн. рублей. Реализация программы по переселению закреплена в соглашении, которое было подписано в феврале между администрацией Приморского края и "Терминалом Астафьева".

Александр Ганин, исполнительный директор ООО «Терминал Астафьева»: «В '18-м году мы должны расселить полностью весь этот барак. И программа вообще рассчитана до '20-го года. К '20-му году мы оба этих барака расселим».

На "Терминале Астафьева" сегодня полным ходом разрабатывается инженерный проект строительства закрытого комплекса по перевалке угля. Делегация специалистов компании вернулась из Японии и Кореи, где совместно с зарубежными партнерами выбирали технологические решения, которые успешно применяются на аналогичных закрытых комплексах этих стран.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]