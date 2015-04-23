В Приморье открылся первый на Дальнем Востоке памятник Александру Суворову
Первый на Дальнем Востоке памятник генералиссимусу Александру Суворову открылся на территории Уссурийского суворовского училища в Приморье.
Монумент Александру Суворову, установленный на главной аллее Уссурийского суворовского военного училища, - это подарок суворовцам от заместителя министра обороны РФ, Героя России генерала армии Дмитрия Булгакова.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, памятник знаменитому полководцу - единственный на Дальнем Востоке. Создал его скульптор Владимир Сержантов-Шульц, который лично и контролировал установку.
С открытия памятника великому полководцу, не проигравшему за все годы служения Отчизне ни одного сражения, генералиссимусу Александру Суворову началась торжественная церемония 71 выпуска воспитанников училища, в которой приняли участие представители Министерства обороны, командования Восточного военного округа, училища, ветеранских, общественных и религиозных организаций региона, родные и близкие выпускников. В этом году выпускниками Уссурийского суворовского училища стали 62 суворовца, 10 из них закончили обучение с золотой медалью и пять - с красным дипломом. Все они планируют стать офицерами.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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