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Владивостокцев просят не терять бдительности в период проведения массовых мероприятий

Владивостокцев просят не терять бдительности в период проведения массовых мероприятий

Фото: news.1777.ru

23 июня в краевой столице пройдут массовые мероприятия, посвященные празднику «День М». В городе планируется обширная культурная программа. Администрация Владивостока обращается к жителям и гостям города с просьбой не терять бдительности в период подготовки и проведения массовых мероприятий и обращать особое внимание на появление подозрительных предметов и граждан в общественных местах.

С целью обеспечения безопасности и борьбы с террористической угрозой, а также при обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств и подозрительных предметов необходимо оперативно сообщать об этом по телефонам дежурных служб УМВД и города.

Лицам, которые занимаются заведомо ложным информированием о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей и иных общественно опасных последствий, необходимо помнить, что такие действия являются уголовным преступлением, за которое предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 207 Уголовного кодекса РФ.

Последствиями таких ложных звонков могут быть не только штрафы в крупных размерах, но и лишение свободы. Максимальный срок наказания за «телефонный терроризм» составляет от 5 до 10 лет лишения свободы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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